Mỹ phản ứng sau khi Trung Quốc tuyên bố ‘xua đuổi’ chiến hạm Mỹ ở Trường Sa

Hôm 22.12, tờ China Daily dẫn lời phát ngôn viên Chiến khu miền Nam của quân đội Trung Quốc Điền Quân Lý ngang ngược nói rằng tàu USS John S. McCain đã xâm phạm vùng biển ở Nam Sa (tên gọi phi pháp Trung Quốc đặt cho quần đảo Trường Sa của Việt Nam ) mà không được sự cho phép của Trung Quốc. Ông Điền còn nói rằng phía Trung Quốc đã huy động các đơn vị trên biển và trên không cảnh báo, xua đuổi chiến hạm Mỹ khỏi khu vực.

Trong khi đó, phát ngôn viên Hạm đội 7 của Mỹ Joe Keiley khẳng định: “Tàu USS John S. McCain không bị xua đuổi từ lãnh hải của bất kỳ quốc gia nào. Tàu USS John S. McCain đã thực hiện việc này (hoạt động tự do hàng hải) theo luật pháp quốc tế và sau đó tiếp tục thực hiện các hoạt động bình thường ở vùng biển quốc tế”.

Phát ngôn viên Keiley cho rằng tuyên bố trên từ phía Trung Quốc về khu trục hạm USS John S. McCain là động thái mới nhất trong chuỗi hành động lâu nay của nước này xuyên tạc những hoạt động hàng hải hợp pháp của Mỹ, đồng thời củng cố yêu sách biển phi pháp và quá đáng, gây tổn hại cho các nước láng giềng Đông Nam Á ở Biển Đông

Khu trục hạm USS John S. McCain của Mỹ Hải quân Mỹ

Cũng theo ông Keiley, hành vi của Trung Quốc đi ngược lại với việc Mỹ tuân thủ luật pháp quốc tế và tầm nhìn hướng tới một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương “tự do và rộng mở”. Ông nhấn mạnh hoạt động của tàu USS John S. McCain gần quần đảo Trường Sa phản ánh cam kết của Mỹ duy trì tự do hàng hải và nguyên tắc sử dụng Biển Đông một cách hợp pháp, theo STARS AND STRIPES.