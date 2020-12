Mỹ, Singapore tập trận chung ở Biển Đông

Bộ Tư lệnh Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương (INDOPACOM) của Mỹ ngày 15.12 cho hay đã tiến hành cuộc tập trận Hợp tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu trên biển (CARAT) tại Biển Đông với Singapore.

Theo đó, Hải quân, Thủy quân lục chiến Mỹ và phía Singapore đã tham gia cuộc tập trận thường niên tại Biển Đông và Căn cứ Hải quân Changi của Singapore từ ngày 9-14.12.

“Với hơn nửa thế kỷ quan hệ ngoại giao giữa Mỹ và Singapore, 2 nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ để duy trì khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do, rộng mở, bao quát, hòa bình và an ninh. CARAT Singapore 2020 thể hiện cam kết chung hướng đến an inh và ổn định hàng hải trong khu vực”, theo INDOPACOM.

Tại hội thảo trực tuyến, giới tướng lĩnh 2 nước nhấn mạnh về sự thành công của cuộc tập trận năm nay, tập trung huấn luyện của các xuồng đổ bộ nhỏ, bên cạnh các hoạt động trên boong.

“CART lần thứ 26 tượng trưng cho mối quan hệ đối tác mạnh mẽ và bền chặt giữa Mỹ và Singapore đem lại lợi ích cho hải quân 2 nước trong hơn 1 phần tư thế kỷ”, theo chuẩn đô đốc Fred Kacher chỉ huy Nhóm Tác chiến Viễn chinh (ESG) số 7.

Theo ông, việc tập trận song phương ở Biển Đông nhấn mạnh sự hợp tác và chia sẻ lợi ích chung trong việc duy trì an ninh, ổn định trong khu vực Ấn Độ Dương – Thái Bình Dương tự do và rộng mở.