Mỹ tập trung dùng ‘bộ tứ kim cương’ đối phó Trung Quốc

Hãng Yonhap ngày 23.2 dẫn lời phát ngôn viên Ned Price của Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Mỹ sẽ tiếp tục vun đắp cho “bộ tứ kim cương” nhằm đối phó với nhiều thách thức ở Indo-Pacific , trong đó có Trung Quốc.

Ông Price nhấn mạnh rằng bộ tứ kim cương (Quad), gồm Ấn Độ, Mỹ, Nhật Bản và Úc, sẽ đóng vai trò trung tâm trong khu vực.

“Quad là một điển hình về việc Mỹ và một số đối tác gần gũi nhất cùng phối hợp vì sự tốt đẹp của khu vực Indo-Pacific tự do và rộng mở. Do đó, chúng tôi vun đắp bằng cách làm sâu sắc thêm việc hợp tác trên các lĩnh vực truyền thống trong đó có an ninh hàng hải, trong khi phối hợp chặt chẽ với các đối tác nhằm đương đầu với các thách thức”, ông Price phát biểu.

Phát ngôn viên này cho biết rằng trong số các thách thức đó có đại dịch Covid-19 và biến đổi khí hậu. Phát biểu được đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có cuộc họp trực tuyến với người đồng cấp đại diện các nước trong bộ tứ kim cương và các bên đồng ý tổ chức hội đàm cấp bộ trưởng ít nhất mỗi năm 1 lần.

Ông Price cho biết một trong những vai trò trung tâm của bộ tứ kim cương là đối phó Trung Quốc.

“Chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các đồng minh và đối tác. Đó chính xác là điều chúng tôi đang thực hiện với bộ tứ kim cương, với các đồng minh, đối tác ở châu Âu và Indo-Pacific để tiếp cận Trung Quốc từ quan điểm sức mạnh”, theo ông Price.