Bước ngoặt lớn cho 'liên minh kim cương' chống Trung Quốc

NATO cảnh báo về sự trỗi dậy của Trung Quốc Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg ngày 19.2 kêu gọi các thành viên và đối tác thân thiết thắt chặt quan hệ vì sự trỗi dậy của Trung Quốc “gây hậu quả” đối với an ninh xuyên Đại Tây Dương. “Sự trỗi dậy của Trung Quốc là vấn đề hiện hữu đối với cộng đồng xuyên Đại Tây Dương với những hậu quả tiềm tàng đối với an ninh, thịnh vượng và lối sống của chúng ta”, ông Stoltenberg phát biểu tại Hội nghị an ninh Munich (Đức), được tổ chức trực tuyến ngày 19.2, theo AFP. “Đó là lý do tại sao NATO nên làm sâu sắc hơn các mối quan hệ của chúng ta với các đối tác thân cận như Úc và Nhật Bản, đồng thời thiết lập những đối tác mới trên toàn cầu”, ông Stoltenberg nói thêm. Theo Reuters, sức mạnh ngày càng tăng của Trung Quốc đang định hình lại các ưu tiên của NATO, vốn thường tập trung vào mối đe dọa từ Nga. NATO hiện tìm kiếm sự đồng thuận giữa các nước phương Tây rằng Trung Quốc không còn là “đối tác thương mại thân thiện”. Huỳnh Thiềm