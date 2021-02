Mỹ giới thiệu đạo luật cho phép 'xuất quân' bảo vệ Đài Loan nếu Trung Quốc tấn công

CNA đưa tin 2 nhà lập pháp Mỹ là thượng nghị sĩ Rick Scott và hạ nghị sĩ Guy Reschenthaler, đều thuộc đảng Cộng hòa, ngày 18.2 giới thiệu trở lại đạo luật “Ngăn chặn xâm lược Đài Loan”. Hồi tháng 9.2020, đạo luật này đã được 2 nghị sĩ trên giới thiệu một lần nhưng chưa được đưa vào chương trình nghị sự ở quốc hội Mỹ do cận ngày bầu cử.

Theo đó, đạo luật này cho phép tăng cường hỗ trợ cho Đài Bắc thông qua việc ký kết hiệp định thương mại tự do giữa 2 nền kinh tế Mỹ và Đài Loan, đồng thời tăng cường hợp tác an ninh song phương. Đặc biệt, đạo luật cho phép Tổng thống Mỹ được quyền sử dụng sức mạnh quân sự để can thiệp, bảo vệ Đài Loan trong trường hợp đảo này bị Trung Quốc đại lục tấn công.

Giải thích về lý do đưa ra dự luật trên, ông Scott cho rằng: “Đã quá rõ ràng về việc ông Tập Cận Bình, Chủ tịch nước Trung Quốc, đang muốn thống trị thế giới. Washington không thể ngồi nhìn nguy cơ này trở thành hiện thực, nên cần hành động ứng phó bằng động thái đầu tiên là ủng hộ cho hòa bình và dân chủ của Đài Loan”.

Thượng nghị sĩ Scott cũng khẳng định dự luật trên nhằm hạn chế khả năng Trung Quốc sử dụng vũ lực nhằm vào Đài Loan, thể hiện cam kết mạnh mẽ của Washington đối với Đài Bắc.

Bên cạnh đó, vị nghị sĩ cũng chỉ trích Tổng thống Mỹ đương nhiệm Joe Biden có chính sách xoa dịu Bắc Kinh. “Nếu Tổng thống Biden không “đứng vững” trước ông Tập Cận Bình, thì hậu quả sẽ rất nghiêm trọng cho an ninh quốc gia của Mỹ cùng đồng minh”, ông Scott tuyên bố.

Lực lượng phòng vệ Đài Loan trong một cuộc tập trận mô phỏng ngăn chặn Trung Quốc đại lục tấn công Reuters

Hồi năm ngoái, nghị sĩ Scott từng lên tiếng cáo buộc Trung Quốc đã tìm cách can dự để “làm chậm hoặc phá hoại” quá trình phát triển vắc xin ngừa Covid-19 mà phương Tây đang theo đuổi. Không nêu chi tiết, nhưng ông khẳng định phía Mỹ thu thập được chứng cứ liên quan thông qua tình báo quân đội. Phản ứng lại, Bắc Kinh yêu cầu nghị sĩ Scott phải cung cấp bằng chứng về cáo buộc trên.

Trong một diễn biến khác, lực lượng phòng vệ Đài Loan ngày 19.2 đã điều động chiến đấu cơ xuất kích khi 8 chiến đấu cơ từ Trung Quốc đại lục xâm nhập vùng nhận dạng phòng không (ADIZ) của Đài Loan.

Theo phía Đài Bắc, số chiến đấu cơ của Trung Quốc đại lục tham gia phi vụ lần này có 4 máy bay tiêm kích J-16 (được phát triển từ dòng Su-30 của Nga) và 4 máy bay tiêm kích - bom JH-7. Cùng thời điểm trên, bay gần số máy bay này còn có 1 máy bay tác chiến điện tử của Trung Quốc quần thảo xung quanh quần đảo Đông Sa (Paratas) ở phía bắc Biển Đông.