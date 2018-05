Mỹ 'thanh lọc' các nhà khoa học gốc Hoa

Cục Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) trong những năm gần đây tập trung vào tội phạm mạng, gián điệp kinh tế và trộm bí mật thương mại. Kể từ khi FBI thành lập đơn vị phòng chống gián điệp kinh tế năm 2009, số vụ án điều tra (đa phần dính líu đến Trung Quốc) tăng trung bình 18% hằng năm.

Trong phiên điều trần trước Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ mới đây, Giám đốc FBI Christopher Wray cảnh báo các giáo sư, nhà khoa học và sinh viên Trung Quốc ở Mỹ là “mối đe dọa cho toàn xã hội”. Theo tờ The New York Times, Nhà Trắng đang cân nhắc những biện pháp (bao gồm hạn chế cấp thị thực) nhằm ngăn chặn công dân Trung Quốc tham gia vào những dự án nghiên cứu nhạy cảm tại các trường đại học ở Mỹ do lo ngại họ có thể trộm bí mật. Chính phủ Mỹ có động thái này sau khi hàng loạt nhà khoa học gốc Hoa và mang quốc tịch Trung Quốc lãnh án tù về tội trộm bí mật thương mại.