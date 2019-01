Mỹ - Thổ Nhĩ Kỳ căng thẳng vì người Kurd

Căng thẳng giữa Ankara và Washington về vấn đề người Kurd tại Syria tiếp tục leo thang sau khi Tổng thống Donald Trump cảnh báo trên Twitter hôm qua. Chủ nhân Nhà Trắng thông báo Mỹ đang bắt đầu rút quân khỏi Syria đúng theo quyết định đưa ra hồi tháng 12. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo cho hay quân đội nước này luôn theo dõi tình hình tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) và sẽ can thiệp nếu cần. Bên cạnh đó, ông nhấn mạnh: “Sẽ phá hủy Thổ Nhĩ Kỳ về mặt kinh tế nếu họ đánh người Kurd. Hãy thiết lập vùng an toàn 32 km... Cũng tương tự như thế, không muốn người Kurd khiêu khích Thổ Nhĩ Kỳ”.

[VIDEO] Tiền Thổ Nhĩ Kỳ mất giá sau khi Tổng thống Trump dọa "tàn phá kinh tế"

Cùng ngày, AFP dẫn lời phát ngôn viên Văn phòng tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Ibrahim Kalin kêu gọi Tổng thống Trump “tôn trọng quan hệ đồng minh”. Theo ông Kalin, Mỹ sẽ “sai lầm chí tử” nếu đánh đồng lực lượng người Kurd tại Syria với đảng Công nhân người Kurd (PKK), vốn bị Washington liệt vào danh sách khủng bố. “Không thể nào biến khủng bố thành đối tác và đồng minh. Thổ Nhĩ Kỳ mong đợi Mỹ tôn trọng quan hệ song phương”, ông Kalin tuyên bố.

Về phần mình, Ngoại trưởng Thổ Nhĩ Kỳ Mevlut Cavusoglu nói Mỹ “chẳng được lợi gì với các đe dọa” và “các đồng minh chiến lược không nên nói chuyện qua mạng xã hội”.

“Chúng tôi không bao giờ sợ hãi trước bất kỳ lời đe dọa nào”, ông Cavusoglu phát biểu trong cuộc họp báo tại Ankara. Trả lời câu hỏi về thông tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ tăng cường điều động xe tăng và xe thiết giáp dọc biên giới phía bắc với Syria, Ngoại trưởng Cavusoglu tuyên bố nước này “chỉ làm điều cần thiết để duy trì hòa bình và ngăn chặn khủng bố hoành hành bên kia biên giới”.

[VIDEO] Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ bác điều kiện bảo vệ lực lượng người Kurd của Mỹ

Lực lượng dân quân tự vệ người Kurd (YPG) do Mỹ hậu thuẫn được coi là thành phần quan trọng trong cuộc chiến chống tổ chức IS tại Iraq và Syria. Tuy nhiên, Thổ Nhĩ Kỳ coi lực lượng này là khủng bố có liên kết với PKK, và từng tiến hành chiến dịch quân sự nhằm vào các tay súng YPG tại miền bắc Syria. Mâu thuẫn giữa Washington và Ankara bắt đầu có dấu hiệu leo thang sau khi Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ John Bolton hôm 7.1 nói Mỹ chỉ rút quân khỏi Syria với điều kiện Thổ Nhĩ Kỳ phối hợp các hành động quân sự và đảm bảo an toàn cho lực lượng người Kurd, theo Reuters. Ngay lập tức, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan chỉ trích điều kiện ông Bolton đưa ra là “không thể chấp nhận”, đồng thời nhấn mạnh cố vấn Mỹ đã “mắc sai lầm nghiêm trọng”. Người phát ngôn Kalin còn lên tiếng yêu cầu Mỹ thu hồi vũ khí hạng nặng và những cơ sở đã chuyển cho lực lượng YPG. Quan chức này nhấn mạnh Thổ Nhĩ Kỳ “sẽ không phải xin phép ai” để tiến hành chiến dịch quân sự tại Syria.