Mỹ tiếp tục chỉ trích Trung Quốc về Biển Đông

Trong bài viết trên tờ The Straits Times ngày 15.6, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Mark Esper thông báo Washington sẽ xây dựng mối quan hệ an ninh chặt chẽ hơn với các đồng minh và đối tác trong khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương (Indo - Pacific), thông qua hợp tác an ninh, chia sẻ thông tin và tập trận.