Mỹ trách Pakistan vì dùng F-16 bắn máy bay Ấn Độ

Quân đội Pakistan hiện sở hữu 76 tiêm kích F-16 , được coi là chiến đấu cơ chủ lực của nước này. Theo thỏa thuận mua, Pakistan phải tuân thủ nghiêm ngặt nhiều quy định do Bộ Ngoại giao, Bộ Quốc phòng và Quốc hội Mỹ đưa ra.

Theo tờ US News & World Report, Pakistan chỉ được phép cho máy bay F-16 và các tên lửa đi kèm đồn trú tại 2 căn cứ không quân Mushag và Shahbaz, đồng thời chỉ được sử dụng cho hoạt động chống khủng bố thay vì chống lại các nước khác.

Bên cạnh đó, quân đội Pakistan phải cho phép nhà thầu và thợ bảo trì Mỹ được tiếp cận với máy bay bất cứ thời điểm nào nhằm bảo dưỡng cũng như giám sát cách Pakistan sử dụng máy bay.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách các vấn đề kiểm soát vũ khí và an ninh quốc tế Andrea Thompson hồi tháng 8 viết thư cho Tư lệnh không quân Pakistan Mujahid Anwar Khan để cáo buộc Pakistan sử dụng sai mục đích máy bay F-16 và gây hại đến an ninh chung của hai nước, US News & World Report mới đây dẫn nguồn tiết lộ.