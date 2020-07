Mỹ - Trung căng thẳng vì gián điệp

Hôm qua 25.7, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo nhà khoa học Trung Quốc tên Đường Quyên đã bị bắt giữ với cáo buộc gian lận thị thực khi che giấu mối quan hệ với quân đội Trung Quốc, theo AFP. Bà Đường bị cho là trốn trong Tổng lãnh sự quán Trung Quốc ở TP.San Francisco (bang California) sau khi bị khởi tố hồi cuối tháng 6.

CNN dẫn lời giới chức Mỹ cho biết Tổng lãnh sự quán Trung Quốc tại TP.Houston (bang Texas) liên quan đến cuộc điều tra về hoạt động gian lận nhắm vào một viện nghiên cứu tại Texas.

Rạng sáng qua, nhân viên tòa lãnh sự Houston gấp rút dọn dẹp những tài liệu, vật dụng cuối cùng lên xe tải để rút đi theo lệnh đóng cửa của Mỹ. Ngay sau đó, nhiều đặc vụ Mỹ được nhìn thấy tiến vào bên trong khu nhà. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân tuyên bố phản đối hành động của Mỹ và cảnh báo sẽ đáp trả cần thiết.

Trong khi đó, tại TP.Thành Đô (tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc), an ninh được siết chặt bên ngoài Tổng lãnh sự quán Mỹ sau khi Bộ Ngoại giao Trung Quốc ra lệnh đóng cửa nơi này để đáp trả. Trung Quốc cáo buộc nhân viên lãnh sự Mỹ tại Thành Đô can thiệp vào vấn đề nội bộ của Bắc Kinh và gây tổn hại đến an ninh quốc gia.