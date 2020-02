Mỹ - Trung và chiến tranh lạnh kiểu mới

Mối bất hòa mới này cũng lại do Mỹ khởi xướng. Bằng một quyết định hành chính, chính phủ Mỹ liệt 5 cơ quan truyền thông và báo chí của Trung Quốc hoạt động ở Mỹ thuộc diện giống như cơ quan ngoại giao và lãnh sự của nước ngoài ở Mỹ, tức là sẽ bị quản lý, kiểm soát và hạn chế đặc biệt. Mỹ biện luận cho quyết định này bằng việc coi những cơ quan báo chí và truyền thông kia của Trung Quốc nằm trong bộ máy hệ thống tuyên truyền của Đảng Cộng sản Trung Quốc . Gần như ngay sau đó, Trung Quốc đã rút sự cho phép làm việc ở Trung Quốc đối với 3 nhà báo Mỹ, trong đó có nhà báo của tờ The Wall Street Journal. Cách thức hành xử với nhau và việc Mỹ viện dẫn lý do ý thức hệ như thế khơi dậy hình ảnh và cảm nhận về quan hệ quốc tế ở thời chiến tranh lạnh.