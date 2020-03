Mỹ từng phát hiện người Trung Quốc nhập cảnh mang theo virus SARS, MERS

Theo trang Yahoo News ngày 30.3, người này khai rằng một đồng nghiệp ở Trung Quốc nhờ ông chuyển đến cho một chuyên gia thuộc một viện nghiên cứu ở Mỹ. Tuy nhiên, các nhân viên hải quan phát hiện sự thật đáng lo ngại sau khi kiểm tra các lọ này.

“Bộ phận kiểm tra cho rằng các lọ chứa các thành phần có thể được dùng để tạo ra virus gây Hội chứng viêm đường hô hấp Trung Đông (MERS) và Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS)”, theo báo cáo tình báo mật của Cục Điều tra liên bang Mỹ (FBI).

Báo cáo do đơn vị tình báo hóa sinh thuộc FBI soạn thảo không nêu tên nhà khoa học Trung Quốc mang các mẫu nghi là SARS và MERS hay người nhận tại Mỹ. Tuy nhiên, FBI kết luận rằng sự việc này cùng 2 sự việc khác là dấu hiệu báo động về nguy cơ an ninh sinh học đối với Mỹ.

Hai sự việc còn lại trong báo cáo liên quan đến các chủng virus cúm và vi khuẩn E.Coli và đều liên quan đến các công dân Trung Quốc.

FBI không nói rõ về nguy cơ an ninh sinh học nhưng giáo sư Raina MacIntyre chuyên về an ninh sinh học toàn cầu tại Đại học New South Wales (Úc) dường như lo ngại rằng chúng có thể được dùng để khủng bố sinh học. Phía Trung Quốc chưa đưa ra phản ứng trước thông tin trên Yahoo News.