Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc nói virus gây dịch COVID-19 không bắt nguồn từ nước này

Tuy nhiên, ông Chung không nói rõ là virus Corona chủng mới thực sự có nguồn gốc từ đâu.

Vốn là người đi tiên phong trong cuộc chiến chống Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) năm 2003, chuyên gia Chung lưu ý số ca nhiễm SARS-CoV-2 sẽ ít hơn nhiều nếu các biện pháp nghiêm ngặt được áp dụng kể từ đầu tháng 12, theo tờ Hoàn cầu Thời báo.

Ông Chung đưa ra nhận xét trên tại buổi họp báo do chính quyền thành phố Quảng Châu và Đại học Y dược Quảng Châu phối hợp tổ chức vào ngày 27.2.

Chuyên gia Chung nhấn mạnh Trung Quốc tự tin có thể dập dịch COVID-19 hoàn toàn vào cuối tháng 4. Tuy nhiên, ông Chung chỉ ra rằng việc phát triển thuốc mới để điều trị COVID-19 là không thể hoàn thành trong 20 ngày hoặc một tháng.

Theo ông Chung, một bệnh nhân COVID-19 trung bình có thể lây nhiễm virus Corona chủng mới cho 2-3 người, nghiêm trọng hơn SARS. Ông Chung cho rằng lý tưởng nhất là bệnh nhân COVID-19 được chữa khỏi không có nguy cơ tái nhiễm.

Dù vậy, truyền thông Trung Quốc trước đó đưa tin 13 bệnh nhân bình phục và xuất viện ở Quảng Châu đã được xét nghiệm lại gần đây có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.

Cuối tuần này, ông Chung dự kiến sẽ chia sẻ kinh nghiệm dập dịch COVID-19 của Trung Quốc với Hiệp hội hô hấp châu Âu thông qua hình thức livestream. Chuyên gia hàng đầu Trung Quốc đồng thời kêu gọi tặng cường hợp tác quốc tế trong nỗ lực dập dịch COVID-19.

Kể từ khi bùng phát ở thành phố Vũ Hán cuối năm ngoái, dịch COVID-19 đến nay đã lây nhiễm gần 78.500 và làm chết hơn 2.700 người ở Trung Quốc đại lục.

Virus Corona chủng mới bắt nguồn từ đâu?

Ban đầu, giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng virus Corona chủng mới xuất phát từ chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) cuối tháng 12.2019. Đến ngày 22.2, tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lại nghiên cứu cho rằng virus có thể có nguồn gốc ngoài Vũ Hán và xuất hiện từ tháng 11.2019.

Hàng loạt thuyết âm mưu và tin đồn nổi lên bao gồm: Mỹ hay Trung Quốc chế vũ khí sinh học là virus Corona chủng mới; virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán; nhân viên phòng thí nghiệm bán động vật thử nghiệm ra chợ với giá cao; virus Corona chủng mới có nguồn gốc ngoài Trái Đất ...

Trong bức tâm thư minh oan ngày 22.2, Viện Virus học Vũ Hán khẳng định không có chuyện rò rỉ virus do con người tạo ra từ Phòng thí nghiệm An toàn Sinh học Quốc gia Vũ Hán của viện, theo tờ South China Morning Post.

Tuy nhiên, cũng trong bức thư đó, viện xác nhận nhà virus học hàng đầu Thạch Chính Lệ từng có chuyến thám hiểm hang động ở tỉnh Vân Nam và đã phát hiện ra một chủng virus Corona chết người khác, bắt nguồn từ loài dơi, rồi mang về phòng thí nghiệm để nghiên cứu và lưu trữ. Viện không nêu rõ bà Thạch đem mẫu virus về như thế nào.

Nhân viên kiểm tra thân nhiệt hành khách tại nhà ga xe lửa ở thành phố Thượng Hải, Trung Quốc ngày 27.2 Reuters

Đáng chú ý là Viện Virus học Vũ Hán trong bức tâm thư cho rằng virus do bà Thạch phát hiện giống 96% so với virus Corona chủng mới. Đến nay, hàng loạt nghiên cứu nhấn mạnh virus Corona chủng mới “không do con người tạo ra” và có thể xuất phát từ dơi, tê tê truyền qua con vật khác rồi mới tới con người. Dù vậy, không ai rõ nguồn gốc chính xác của virus Corona chủng mới.