Những bí ẩn nguy hiểm bao trùm virus Corona chủng mới

Virus Corona chủng mới từ trên trời rơi xuống?

Ban đầu, giới chuyên gia Trung Quốc cho rằng virus Corona chủng mới xuất phát từ chợ hải sản Hoa Nam ở Vũ Hán (tỉnh Hồ Bắc) cuối tháng 12.2019. Đến ngày 22.2, tờ Hoàn Cầu Thời báo dẫn lại nghiên cứu cho rằng virus có thể có nguồn gốc ngoài Vũ Hán trong tháng 11.2019.

Hàng loạt thuyết âm mưu và tin đồn nổi lên bao gồm: Mỹ hay Trung Quốc chế vũ khí sinh học là virus Corona chủng mới; virus bị rò rỉ từ phòng thí nghiệm Vũ Hán; nhân viên phòng thí nghiệm bán động vật thử nghiệm ra chợ với giá cao; virus Corona chủng mới có nguồn gốc ngoài Trái Đất ?!?

Trong bức tâm thư minh oan ngày 22.2, Viện Virus học Vũ Hán khẳng định không có chuyện rò rỉ virus do con người tạo ra từ Phòng thí nghiệm An toàn Sinh học Quốc gia Vũ Hán của viện, theo tờ South China Morning Post.

Tuy nhiên, cũng trong bức thư đó, viện xác nhận nhà virus học hàng đầu Shi Zhengli từng có chuyến thám hiểm hang động ở tỉnh Vân Nam và đã phát hiện ra một chủng virus Corona chết người khác, bắt nguồn từ loài dơi, rồi mang về phòng thí nghiệm để nghiên cứu và lưu trữ. Viện không nêu rõ cô Shi đem cả con dơi hay chỉ lấy mẫu và đem về như thế nào.

Đáng chú ý là Viện Virus học Vũ Hán trong bức tâm thư cho rằng virus do cô Shi phát hiện giống 96% so với virus Corona chủng mới. Đến nay, hàng loạt nghiên cứu nhấn mạnh virus Corona chủng mới “không do con người tạo ra” và có thể xuất phát từ dơi, tê tê truyền qua con vật khác rồi mới tới con người. Dù vậy, không ai rõ nguồn gốc chính xác của virus chết người này.

Sau nhiều lần trì hoãn, mãi đến ngày 23.2, chính phủ Trung Quốc mới đưa nhóm chuyên gia WHO đến tâm dịch Vũ Hán để điều tra tình hình bệnh sau chuyến thăm 4 tỉnh, thành phố khác bao gồm Bắc Kinh trong tuần qua.

Lây lan qua đường nào?

Các chuyên gia Trung Quốc xác định virus Corona chủng mới chủ yếu lây truyền qua đường hô hấp và tiếp xúc bề mặt, nên kêu gọi áp dụng biện pháp phòng ngừa như rửa tay thường xuyên; đeo khẩu trang; dùng khuỷu tay hoặc khăn tay bằng giấy khi ho hoặc hắt hơi.

Đến ngày 22.2, các nhà khoa học Trung Quốc lại cảnh báo virus có nguy cơ lây lan qua đường nước tiểu, phân. Tờ Hoàn cầu Thời báo gọi đây là “thách thức lớn” đối với hệ thống thoát nước ở Trung Quốc, nhất là tại những bệnh viện chật cứng bệnh nhân nhiễm bệnh như ở Vũ Hán.

Không rõ thời gian ủ bệnh

Các chuyên gia quốc tế cho rằng trung bình mỗi người nhiễm virus Corona chủng mới sẽ lây nhiễm cho 2-3 người khác. Tuy nhiên, một số chuyên gia cảnh báo rằng tỷ lệ có thể cao hơn do còn có nhiều ca lây nhiễm từ người sang người cả ở Trung Quốc đại lục lẫn nước ngoài chưa được phát hiện hoặc bị sót.

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus bày lo ngại trước tình hình “số trường hợp nhiễm gia tăng mà không có thông tin dịch tễ rõ ràng, chẳng hạn như lịch sử du lịch đến Trung Quốc hoặc tiếp xúc với người bệnh".

Nguy hiểm nhất là trường hợp nhiễm bệnh không có triệu chứng. Trong khi đó, giới chuyên gia Trung Quốc và quốc tế công bố kết quả nghiên cứu với thời gian ủ bệnh đối chọi nhau, 2 ngày; 7 ngày; 10 ngày; 14 ngày; 24 ngày; thậm chí hơn 30 ngày…

Bên trong Phòng thí nghiệm An toàn Sinh học Quốc gia Vũ Hán, ảnh của China Daily đăng tải ngày 5.1..2018 Ảnh chụp màn hình China Daily

Nhập nhằng tỷ lệ tử vong

Virus Corona chủng mới gây dịch COVID-19 hoành hành khắp thế giới đến nay làm chết hơn 2.400 người, nhiều hơn so với cúm theo mùa, cao hơn dịch SARS (gần 800 người chết) cũng do chủng virus Corona gây ra.

Hiện giới chuyên gia quốc tế lẫn WHO vẫn chưa rõ tỷ lệ tử vong. Một phần cũng là vì chính phủ Trung Quốc nhiều lần gây ra sự nhầm lẫn về các con số thống kê do liên tục thay đổi phương pháp xác nhận ca nhiễm, điều này vốn có thể gây cản trở nỗ lực theo dõi sự lây nhiễm.

Trong báo cáo ngày 22.2, WHO chỉ ước tính tỷ lệ tử vong là 3,07 %. Theo nghiên cứu của cơ quan kiểm soát dịch bệnh Trung Quốc, tỷ lệ tử vong tăng đáng kể theo tuổi, tiền sử bệnh án và những người trên 80 tuổi có nguy cơ cao nhất với tỷ lệ 14,8%. Tuy nhiên, hiện chưa có bất kỳ ước tính nào về tỷ lệ tử vong toàn cầu giữa lúc dịch COVID-19 đã lan rộng đến hơn 25 quốc gia, vùng lãnh thổ và các ổ dịch mới bắt đầu bùng phát ở châu Âu, Trung Đông và châu Á.

Các chủng virus Corona gây ra Hội chứng hô hấp cấp tính nặng (SARS) và Hội chứng hô hấp Trung Đông (MERS) đã được xác định tỷ lệ tử vong lần lượt là 9,5% và 34,5%.