Nắng nóng kỷ lục càn quét nước Úc

Nhiệt kế tại thành phố Port Augusta, bang Nam Úc, đã tăng lên 48,9oC vào ngày 15.1, phá kỷ lục về nhiệt độ kể từ khi bang này ghi nhận tình trạng thời tiết từ năm 1962, theo Đài SBS hôm 16.1.

Bang Nam Úc đang trải qua những đợt nóng khủng khiếp, buộc chính quyền sở tại phải tuyên bố tình trạng “báo động đỏ” và chi thêm ngân sách hỗ trợ người vô gia cư.

Trong khi đó, nhiệt độ tại thị trấn nhỏ Tarcoola ở rìa phía bắc bang này đã lên đến 49oC vào ngày 15.1, còn thủ phủ Adelaide cũng không thoát tình cảnh tương tự, nhưng dễ thở hơn với nhiệt độ 41,2oC.

Sốc nhiệt tiếp tục càn quét một số thành phố nhỏ dọc theo ranh giới bang New South Wales và Victoria, với Mulurulu 47oC và Mildura 46oC.

Bên cạnh nắng nóng, bang Tasmania đang phải chật vật giải quyết tình trạng cháy rừng nhiều nơi do sét đánh xuống vùng cây cối đang khô hanh, gây hỏa hoạn trên diện rộng.