New York khuyến cáo 'tình dục an toàn' trong mùa dịch COVID-19

Tờ New York Post ngày 22.3 đưa tin cơ quan y tế thành phố New York (Mỹ) vừa đưa ra hướng dẫn về tình dục an toàn, đồng thời khuyến cáo không nên lăng nhăng để giảm thiểu nguy cơ mắc COVID-19.