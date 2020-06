New Zealand ghi nhận trường hợp mắc Covid-19 đầu tiên trong 25 ngày

"Chúng tôi xác nhận hai ca nhiễm mới ở New Zealand là hai người đã có chuyến đi đến Anh gần đây. Cả hai trường hợp đều có liên quan đến nhau", Bộ Y tế New Zealand cho biết.

Với dân số 5 triệu người, New Zealand chỉ ghi nhận 22 trường hợp tử vong vì Covid-19 với 1.506 ca nhiễm.

Chính phủ New Zealand hồi tuần rồi tuyên bố không còn tình trạng lây nhiễm trong cộng đồng. Vì thế, chính phủ New Zealand đã dỡ bỏ lệnh phong tỏa bao gồm quy định đảm bảo giãn cách xã hội , cấm tụ tập đông người, đóng cửa trường học, siêu thị và cơ sở không thiết yếu.

Tuy nhiên, New Zealand vẫn áp dụng biện pháp kiểm soát biên giới nghiêm ngặt. Hiện New Zealand chỉ cho phép công dân nước này cùng thân nhân nhập cảnh, nhưng cũng có một số trường hợp ngoại lệ. Tất cả những người nhập cảnh New Zealand phải cách ly bắt buộc trong vòng 14 ngày.

Trong buổi họp báo ngày 15.6, Thủ tướng New Zealand, bà Jacinda Ardern nói chưa thể tuyên bố hết dịch vì vẫn có nguy cơ ghi nhận những ca nhiễm mới trong tương lai.