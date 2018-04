Nga bị tố gây nhiễu UAV Mỹ tại Syria

Nga bắt đầu kích hoạt các thiết bị gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu GPS của máy bay không người lái (UAV) Mỹ tại Syria trong nhiều tuần qua, NBC News ngày 10.4 dẫn lời một số quan chức Mỹ giấu tên tiết lộ.



Việc gây nhiễu được phỏng đoán là vì quân đội Nga lo ngại Mỹ sẽ có hành động trả đũa sau những thông tin nói có tấn công bằng vũ khí hóa học nhắm vào dân thường ở vùng Đông Ghouta, gần thủ đô Damascus của Syria.

Chuyên gia về lĩnh vực gây nhiễu GPS Todd Humphreys tại đại học Texas (Mỹ) cho rằng việc gây nhiễu UAV, nghĩa là ngăn chặn UAV tiếp nhận tín hiệu từ vệ tinh GPS, về lý thuyết không quá phức tạp.

Ông Humphreys cảnh báo rằng hoạt động gây nhiễu có thể gây tác động lớn đến UAV của Mỹ, khiến UAV không hoạt động tốt hoặc bị rơi. “Ở mức nhỏ nhất, việc phá sóng có thể khiến người điều khiển UAV ở mặt đất bị nhầm lẫn nghiêm trọng nếu thiết bị không thông báo vị trí chính xác hoặc bị rơi”, ông Humphreys nói.

Các quan chức Mỹ nói thiết bị phá sóng do quân đội Nga phát triển và rất tối tân, sử dụng hiệu quả ngay cả đối với những loại sóng được mã hóa hay máy chống gây nhiễu. Tuy nhiên, thiết bị trên được cho là mới chỉ tác động tới những UAV trinh sát cỡ nhỏ.

Bộ Quốc phòng Mỹ không xác nhận việc UAV bị ảnh hưởng do thiết bị phá sóng của Nga, dẫn lý do an ninh. Trong khi đó, phía Nga chưa có bình luận gì về thông tin trên.