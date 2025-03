Ukraine thất thế khi bị Mỹ 'quay lưng'

Ukraine khó càng thêm khó

Reuters trong ngày 7.3 dẫn các nguồn thạo tin đánh giá tình hình của lực lượng Ukraine tại tỉnh Kursk (Nga) xấu đi đáng kể trong những ngày qua, khi quân đội Nga tổ chức các đợt phản công và gần như chia cắt những tuyến đường tiếp tế cho đơn vị tiền tuyến. Từ chỗ một chiến dịch tấn công vào Kursk khiến Nga bất ngờ hồi tháng 8.2024, hoạt động Ukraine tại đây dần rơi vào thế bất lợi. Bộ Quốc phòng Nga hôm qua thông báo giành lại quyền kiểm soát 3 khu định cư ở Kursk. Ukraine chưa phản hồi về diễn biến ở khu vực này.

Tình hình chiến trường còn thêm khó khăn cho Kyiv sau những rạn nứt với Mỹ. Washington tuần này đã tạm dừng viện trợ quân sự và chia sẻ thông tin tình báo cho Ukraine. Ngoài ra, Washington trong ngày 7.3 thông báo hạn chế Ukraine tiếp cận hình ảnh vệ tinh thương mại do chính phủ Mỹ mua, trong đó có những ảnh rõ nét giúp cung cấp tình hình về bối cảnh chiến trường. Báo The Guardian dẫn nguồn tin cho hay tình trạng thiếu thông tin đã khiến máy bay không người lái (UAV) Ukraine giảm chính xác khi tấn công khoảng 10 - 15% so với trước đây.

Lực lượng cứu hỏa Ukraine dập lửa một tòa nhà ở tỉnh Kharkiv ngày 8.3 ẢNH: AFP

Trong khi đó, tạp chí Time dẫn lời các quan chức quân sự nói rằng hàng trăm người Ukraine thiệt mạng liên quan việc Mỹ dừng chia sẻ tình báo. "Vấn đề lớn nhất là sĩ khí", một quan chức đề cập, thêm rằng chính Mỹ chứ không phải Nga đang khiến quân đội Kyiv không thể sử dụng những loại vũ khí tốt nhất.

Thiếu những thông tin đáng giá từ Mỹ, đặc biệt về hoạt động diễn ra trên lãnh thổ Nga, Ukraine bị giảm đáng kể khả năng nhận diện và cảnh báo sớm trước các cuộc không kích. Ngoài ra, Ukraine cũng bị hạn chế năng lực tấn công các mục tiêu trên đất Nga. Để châu Âu có thể lấp vào khoảng trống tình báo của Mỹ cho Ukraine không phải chuyện sớm muộn, trong khi Mỹ cũng ngăn các đối tác châu Âu chia sẻ cho Ukraine thông tin họ nhận được từ Washington.

Động thái từ Mỹ

Những nghị sĩ đảng Cộng hòa tại Mỹ hôm 7.3 hối thúc Tổng thống Donald Trump khôi phục hỗ trợ cho Ukraine. Nhóm nghị sĩ cho rằng ông chủ Nhà Trắng có quyền tạm dừng chuyển vũ khí để đánh giá tình hình, gây sức ép buộc các đồng minh phương Tây tăng cường đóng góp cho Ukraine và tạo cơ hội cho đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine. Tuy nhiên, họ cảnh báo tình trạng dừng hỗ trợ kéo dài có thể ảnh hưởng đến năng lực chiến đấu của Ukraine, qua đó làm giảm đòn bẩy của Kyiv khi bước vào đàm phán với Moscow, theo tờ The Hill.

Thượng nghị sĩ Thom Tillis nhận định Ukraine hiện vẫn đủ vũ khí cầm cự, song hy vọng quyết định đình chỉ viện trợ không kéo dài. Trong khi đó, thượng nghị sĩ Susan Collins, kiêm Chủ tịch Ủy ban Phân bổ ngân sách thượng viện, phản đối ngừng viện trợ quân sự.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky thông báo Nga đã thực hiện đợt không kích lớn vào nhiều khu vực ở Ukraine trong rạng sáng 7.3, khi đã triển khai gần 70 tên lửa và 200 UAV. Quân đội Ukraine hôm qua tuyên bố Nga đã tấn công vào TP.Dobropillia ở tỉnh Donetsk khiến ít nhất 11 người thiệt mạng. Moscow không phản hồi thông tin này.

Trả lời họp báo tại Nhà Trắng, khi được hỏi liệu Tổng thống Nga Vladimir Putin có đang tận dụng việc Mỹ dừng hỗ trợ Ukraine để chỉ đạo tăng cường tấn công, ông Trump nói rằng: "Tôi nghĩ ông ấy (Putin) đang làm những gì mà bất kỳ ai khác sẽ làm. Ông ấy muốn chấm dứt cuộc chiến. Tôi nghĩ Ukraine cũng muốn vậy nhưng tôi không thấy điều đó". Trong bài đăng trên mạng xã hội Truth Social ngày 7.3, ông Trump viết rằng sẽ cân nhắc áp lệnh cấm vận và đánh thuế Nga cho đến khi Moscow và Kyiv đạt thỏa thuận hòa bình.