Nga lo ngại thông tin Mỹ tấn công lưới điện

Tờ The New York Times trước đó dẫn nhiều nguồn tin tiết lộ Lầu Năm Góc và các cơ quan an ninh Mỹ gia tăng hoạt động tấn công mạng nhắm vào nhà máy điện ở Nga, đồng thời cài cắm phần mềm mã độc trong hệ thống điều khiển nhằm giúp Washington dễ dàng ra tay phủ đầu, đánh sập lưới điện trong tình huống xảy ra xung đột với Moscow.