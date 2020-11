Nga nói có vắc xin Covid-19 ‘rẻ nhất’, sẽ được cung cấp cho toàn cầu từ năm tới

Việc thông báo giá vắc xin Covid-19 như trên trong lúc Nga muốn tăng tốc việc sản xuất và phân phối loại vắc xin này và kết quả thử nghiệm của 3 loại vắc xin Covid-19 khác, lần lượt do AstraZeneca, Pfizer/BioNTech và Moderna phát triển, đang mang lại hy vọng ở phương Tây.

“Giá (Sputnik V) rẻ hơn 2 lần so với những loại vắc xin khác có cùng hiệu quả. Hiện nay, Sputnik V là loại vắc xin rẻ nhất với mức hiệu quả trên 90% trong thử nghiệm lâm sàng giai đoạn III”, Tổng giám đốc Quỹ Đầu tư trực tiếp Nga (RDIF) Kirill Dmitriev khẳng định, theo Reuters.

Giá Sputnik V rẻ hơn so với một số vắc xin Covid-19 của phương Tây như vắc xin do Pfizer-BioNTech chế tạo có giá 15,5 euro(426.000)/liều, nhưng lại cao hơn giá vắc xin do AstraZeneca chế tạo, sẽ được bán ở châu Âu với giá 2,5 euro (68.000 đồng)/liều.