Phát biểu tại cuộc gặp, Tổng thống Nga Putin nhấn mạnh quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt - Nga có độ tin cậy cao, hoan nghênh chuyến thăm chính thức lần này của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trong bối cảnh hai nước tổ chức các hoạt động kỷ niệm 25 năm ký Hiệp ước về những nguyên tắc cơ bản của quan hệ hữu nghị Việt Nam - Nga và 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc bày tỏ vui mừng được thăm lại nước Nga, khẳng định Việt Nam luôn coi trọng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện với Liên bang Nga.

Hai bên đánh giá cao thành tích hợp tác thương mại thời gian qua với việc triển khai hiệu quả Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á - Âu, bày tỏ sẵn sàng tiếp tục tháo gỡ các rào cản Việt Nam và Nga vẫn còn rất nhiều tiềm năng để thúc đẩy hợp tác, cần phấn đấu đạt được mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai chiều lên 10 tỉ USD năm 2020. Hai lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của hợp tác năng lượng và dầu khí đối với quan hệ Việt - Nga.

Bên cạnh đó, Tổng thống Putin khẳng định Nga sẵn sàng hỗ trợ Việt Nam xây dựng chính phủ điện tử, bao gồm cổng dịch vụ công trực tuyến, trung tâm an ninh an toàn thông tin, mô hình thành phố thông minh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Nga là đối tác tin cậy của Việt Nam trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh và kỹ thuật quân sự. Hai bên nhất trí tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong khuôn khổ đa phương, cũng như song phương trên các lĩnh vực này, đáp ứng lợi ích thiết thực của hai nước vì hòa bình, ổn định và phát triển tại khu vực và trên thế giới