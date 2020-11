Ngày bầu cử tổng thống Mỹ bắt đầu, cử tri New Hampshire bỏ phiếu lúc nửa đêm

Như thông lệ vào mỗi mùa bầu cử , cử tri tại làng Dixville Notch tại bang New Hampshire ở bờ đông Mỹ bắt đầu bỏ phiếu ngay khi vừa sang ngày 3.11.

Ngôi làng nằm trong một khu rừng gần biên giới Canada chỉ có 12 người dân. Truyền thống bỏ phiếu này bắt đầu từ năm 1960, theo AFP. Ngay sau đó, người dân tại làng Millsfield cũng bắt đầu bỏ phiếu chọn tổng thống.

Hầu hết các điểm bỏ phiếu tại bờ đông sẽ mở cửa vào 6-7 giờ ngày 3.11 (18-19 giờ, giờ Việt Nam).

Số cử tri bỏ phiếu sớm tại New Hampshire là 181.577 người, tương đương 24% tổng số phiếu bầu cách đây 4 năm. Năm 2016, bà Hillary Clinton chiến thắng tại New Hampshire (4 phiếu đại cử tri) với cách biệt rất sít sao so với ông Donald Trump