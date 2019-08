Nghi án tình báo Trung Quốc dùng LinkedIn để tuyển người phương Tây

Một cựu quan chức thuộc Bộ Ngoại giao Đan Mạch kể lại ông nhận được tin nhắn trong tài khoản LinkedIn từ một phụ nữ tự xưng là nhân viên của một công ty tuyển dụng nhân sự cấp cao Trung Quốc.

Hai bên hẹn gặp trực tiếp. Sau đó, 3 người đàn ông trung niên xuất hiện, hứa hẹn họ sẽ giúp nhà ngoại giao Đan Mạch “tiếp cận thông tin chính quyền Trung Quốc” để làm công việc trao đổi thông tin hai bên.

Trong khi đó, một cựu quan chức cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại dưới thời chính quyền Tổng thống Mỹ Barack Obama nhận được nhiều tin nhắn trên LinkedIn, đề xuất các chuyến bay miễn phí sang Trung Quốc cùng cơ hội việc làm lương cao.

Trong những năm gần đây, các cơ quan phản gián ở phương Tây không ngừng cảnh báo nguy cơ tình báo nước ngoài lợi dụng mạng xã hội làm công cụ chiêu mộ gián điệp, theo tờ The New York Times.

Các cơ quan phản gián ở Anh, Đức, Mỹ và Pháp từng phát cảnh báo về tình trạng tình báo Trung Quốc âm thầm tiếp cận hàng ngàn nhân viên, quan chức thuộc bộ ngoại giao cùng các cơ quan chính phủ thông qua LinkedIn.

Tình báo Trung Quốc lợi dụng LinkedIn, hứa hẹn cơ hội việc làm lương để tiếp cận nhân viên, quan chức của chính phủ các nước phương Tây Reuters

“Tình báo Trung Quốc đang thực hiện chiến dịch chiêu mộ gián điệp quy mô lớn trên mạng. Họ sử dụng tài khoản giả mạo, dễ dàng gửi tin nhắn, dụ dỗ hàng ngàn mục tiêu”, ông William R. Evanina, giám đốc Trung tâm An ninh và Phản gián Quốc gia thuộc chính phủ Mỹ, nói với tờ The New York Times.

Ngoài ra, trong những tuần gần đây, gián điệp Trung Quốc tiếp tục đẩy mạnh tiếp cận với giới chức Mỹ thông qua các trang mạng xã hội như Facebook và Twitter.

Giữa lúc chính phủ các nước phương Tây tăng cường biện pháp quản lý mạng xã hội, LinkedIn, hiện thuộc về tập đoàn Microsoft, cũng được tình báo Trung Quốc đẩy mạnh khai thác.

Đáp lại, nữ phát ngôn viên LinkedIn, Nicole Leverich tuyên bố công ty sẽ tăng cường ra soát để gỡ bỏ những tài khoản giả mạo.

Hồi tháng 10.2018, Bộ Tư Pháp Mỹ tuyên bố đã truy bố gián điệp Trung Quốc tên Hứa Ngạn Quân về tội trộm cắp bí mật thương mại công nghệ sau khi ông ta dùng LinkedIn để chiêu một kỹ sư thuộc tập đoàn công nghệ hàng không vũ trụ hàng đầu của Mỹ GE Aviation.

Hiện phía Trung Quốc chưa có phản ứng gì trước thông tin trên và lâu nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc liên quan đến trộm cắp bí mật thương mại công nghệ của Mỹ.