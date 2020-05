Nghiên cứu: Covid-19 ảnh hưởng cả não lẫn phổi

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san The Journal of Physiology ngày 7.5 cho thấy điều trị các vùng não kiểm soát hô hấp có thể đóng vai trò chính trong việc giúp bệnh nhân phục hồi sau chấn thương phổi do bệnh Covid-19 gây ra.