Ngoại trưởng Nga - Trung hội đàm, chỉ trích các lệnh cấm vận của phương Tây

Theo Reuters ngày 23.3, Trung Quốc và Nga muốn Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh trong bối cảnh tình trạng hỗn loạn chính trị dâng cao.

Cả hai nước đều có mối quan hệ với phương Tây ngày càng căng thẳng đã đưa ra lời kêu gọi trong thông cáo chung sau cuộc hội đàm diễn ra hôm nay 23.3 giữa Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov và người đồng cấp Trung Quốc Vương Nghị

“Vào thời điểm sự hỗn loạn chính trị toàn cầu gia tăng, một cuộc họp thượng đỉnh các thành viên thường trực HĐBA LHQ là rất cần thiết nhằm thiết lập đối thoại trực tiếp về các phương thức giải quyết những vấn đề chung của nhân loại vì lợi ích duy trì ổn định toàn cầu”, theo thông cáo được đăng trên trang web của Bộ Ngoại giao Nga.

Khi lên đường đến Quế Lâm (Quảng Tây, Trung Quốc) hôm 22.3, ông Lavrov đề nghị Moscow và Bắc Kinh giảm lệ thuộc vào đồng USD. Thông cáo chung kêu gọi các nước kiềm chế can thiệp vào chuyện nội bộ của Nga và Trung Quốc.

Nga cũng đối phó với đợt cấm vận mới của Mỹ, sau khi Washington cáo buộc can thiệp bầu cử tổng thống năm 2020, dù Moscow bác bỏ các cáo buộc. Cũng tại cuộc gặp giữa 2 ngoại trưởng, Trung Quốc cho hay sẽ thúc đẩy sử dụng hộ chiếu an toàn trong việc đi lại với Nga do đại dịch Covid-19