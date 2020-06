Người gốc Á tại Mỹ phản kháng nạn kỳ thị

"Chó châu Á": Người gốc Việt tại Úc bị đá, phun nước bọt vào mặt do phân biệt chủng tộc liên quan đến dịch Covid-19

Trả lời Thanh Niên, một người Việt sống tại thành phố Gardena (hạt Los Angeles, bang California) cho biết cộng đồng Việt ở đây ít bị kỳ thị liên quan tới Covid-19 do người Việt thể hiện tốt nỗ lực phòng chống dịch bệnh như đeo khẩu trang ở nơi đông người, tổ chức may, quyên góp khẩu trang, tặng thực phẩm cho cộng đồng... Người Việt ở đây cũng ít bị lầm tưởng là người gốc Hoa do sống ở các khu riêng. Cũng theo người này, đa số các cộng đồng ở đây đều lập nhóm hoặc phong trào bảo vệ cộng đồng mình trước nạn kỳ thị liên quan tới Covid-19.