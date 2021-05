Người gốc Việt phòng thân trước nạn kỳ thị

Bên trong ngôi trường dạy làm đẹp Advance Beauty College tại TP.Garden Grove (bang California), các buổi dạy võ thuật tự vệ được tổ chức định kỳ mỗi 2 tuần cho các học viên. Các võ sư biểu diễn những thế võ trên tấm thảm rộng ở giữa phòng học trong khi những học viên đa phần là nữ ngồi xung quanh chăm chú theo dõi, quay phim lại.

“Chúng tôi rất đau buồn, lòng nặng trĩu. Khi bạn phát chán với việc này, bạn muốn hành động và thay đổi”, ông Nguyen nói.

Cô Linda Tran (21 tuổi), học viên Advance Beauty College, nói với Reuters: “Là một người Mỹ gốc Á và là một phụ nữ, tôi thấy việc tự vệ là rất hữu ích. Nhiều người trong chúng tôi, hầu hết là người Mỹ gốc Á lớn tuổi đang lo sợ bị tấn công vì cảm thấy không thể tự vệ”. Cô Vy Truong (19 tuổi) tỏ ra lo lắng về tình trạng bạo lực tràn lan đang xảy ra tại Mỹ và cho biết rất mong muốn được dạy cách phòng thân khi rơi vào những tình huống đó.

Trong các buổi dạy võ, võ sư aikido đai đen Tam Ha hướng dẫn cho các học viên cách phản kháng trước một kẻ tấn công to lớn với những đòn thế vào “chỗ hiểm” có thể khiến đối phương đo ván. Đôi khi, cảnh sát địa phương cũng được mời đến để chỉ dẫn thêm cho các học viên những kỹ năng an toàn cơ bản và cách phản ứng khi bị kỳ thị.

Trường dạy làm đẹp của gia đình ông Nguyen đã hoạt động được hơn 35 năm với 50.000 học viên tốt nghiệp. Những thành công đó có thể là yếu tố giúp cho những dự án cộng đồng do ông khởi xướng được hưởng ứng tích cực.

Sau vụ xả súng tại Atlanta, ông Nguyen mời Steve Jones, Thị trưởng Garden Grove, đến Advance Beauty College để họp báo trước nỗi lo của cộng đồng. Tại đây, ông Jones yêu cầu cảnh sát tăng cường tuần tra, đặc biệt tại những nơi có nhiều người gốc Á lớn tuổi qua lại thường xuyên.

Ngoài việc tổ chức các lớp tự vệ, ông Nguyen còn thành lập Tổ chức Nailing It for America, đại diện và hỗ trợ cho ngành làm móng tại California trong thời điểm đại dịch Covid -19. Phối hợp với các tổ chức khác, Nailing It for America đã quyên góp và từ thiện hơn 1,2 triệu trang thiết bị bảo hộ y tế trị giá hơn 30 triệu USD cho các bệnh viện, cơ sở chăm sóc y tế. Tổ chức còn cung cấp hơn 52.000 trang thiết bị bảo hộ y tế cho các nhân viên y tế tuyến đầu tại nam California và trên khắp nước Mỹ. Nhờ những nỗ lực đó, ông Nguyen được Đài PBS vinh danh là “Anh hùng địa phương” trong năm 2020.