Nguy cơ nhiễm Covid-19 của người tiêm vắc xin đầy đủ giảm gấp 3

Nghiên cứu được các nhà khoa học thuộc Trường Imperial College London (Anh) và công ty nghiên cứu thị trường Ipsos MORI thực hiện, dựa trên 98.233 mẫu dịch từ ngày 24.6 đến ngày 12.7.

Kết quả nghiên cứu đăng trên website trường cho thấy có 527 người dương tính, tương đương 0,63% hoặc 1/158 người. 254 mẫu được phân tích trong phòng thí nghiệm và toàn bộ đều bị nhiễm biến chủng Delta.

Trong lần nghiên cứu trước tính đến ngày 7.6, chỉ có 0,15% mẫu dương tính và 80% nhiễm biến chủng Delta.

Người chưa tiêm vắc xin có tỷ lệ bị nhiễm cao hơn 3 lần so với người đã tiêm 2 liều, tỷ lệ là 1,21% so với 0,4%. Hai con số này đều cao hơn 5 lần so với lần nghiên cứu trước.

Dựa trên số liệu này, các nhà nghiên cứu ước tính nguy cơ bị nhiễm Covid-19 , ngay cả trường hợp không triệu chứng, đối với người tiêm vắc xin đầy đủ thấp hơn 50-60% so với người chưa tiêm.

Mới phát hiện 8 ca nhiễm Covid-19, Vũ Hán sẽ xét nghiệm toàn bộ 11 triệu dân

Bên cạnh đó, người đã tiêm đủ liều ít có nguy cơ lây lan virus cho người khác hơn người chưa tiêm vắc xin vì có tải lượng virus ít hơn.

Giáo sư dịch tễ học Paul Elliott, người dẫn đầu cuộc nghiên cứu, nói rằng những phát hiện giúp xác nhận dữ liệu trước đó cho thấy việc tiêm 2 liều vắc xin giúp ngăn ngừa tốt khả năng nhiễm bệnh.

Tuy nhiên, ông Elliott cảnh báo rằng nguy cơ vẫn còn vì “không có vắc xin nào hiệu quả 100%” và những trường hợp người tiêm 2 liều bị nhiễm vẫn xuất hiện. “Vì vậy ngay cả khi nới lỏng giới hạn, chúng ta vẫn nên hành động cẩn trọng để giúp bảo vệ người khác và chặn tỷ lệ lây nhiễm”, ông Elliott nói.