Cảnh báo biến chủng SARS-CoV-2 kháng vắc xin

Pfizer, Moderna tăng giá bán vắc xin cho EU Theo Hãng tin Al Jazeera, việc tăng giá diễn ra trong bối cảnh EU đang cân nhắc tiêm mũi thứ 3 trong nỗ lực tăng cường hiệu quả bảo vệ của vắc xin trước làn sóng dịch đến từ biến thể Delta. Vài ngày trước, Ủy ban châu Âu cho hay EU dự kiến sẽ đạt được mục tiêu tiêm đủ vắc xin cho ít nhất 70% dân số trưởng thành vào cuối tháng 9. Tháng 5, EU cho biết sẽ tiếp nhận hơn 1 tỉ liều vắc xin trong tháng 9 từ 4 nhà cung cấp. Tuy nhiên, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) kêu gọi các nước giàu hoãn lại việc tiêm mũi tăng cường mà thay vào đó hãy chia sẻ vắc xin cho những quốc gia ở châu Phi và châu Á. H.G



Trong hợp đồng mới nhất với Liên minh châu Âu (EU), Pfizer và Moderna đồng loạt tăng giá vắc xin ngừa Covid-19. Tờ Financial Times ngày 1.8 đưa tin giá mới cho vắc xin Pfizer/BioNTech là 19,5 euro/liều (530.000 đồng), tăng 25% so với giá 15,5 euro/liều trong hợp đồng trước đó. Giá của vắc xin Moderna tăng từ 22,6 euro/liều lên 25,5 euro/liều (13%).