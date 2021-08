Biến chủng Delta gia tăng thách thức toàn cầu

Hãng AFP hôm qua đưa tin Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cho rằng biến chủng Delta là lời cảnh báo thế giới cần nhanh chóng khống chế đại dịch Covid-19 trước khi vi rút tiếp tục biến đổi và trở nên nguy hiểm hơn. Biến chủng Delta hiện được ghi nhận tại 132 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, và là mối lo ngại chính tại nhiều nước.

Theo Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus, gần 4 triệu ca mắc Covid-19 được báo cáo đến tổ chức này trong tuần qua và theo xu hướng hiện tại, thế giới sẽ vượt ngưỡng 200 triệu ca trong 2 tuần tới, dù con số này là ước tính khiêm tốn. “Tính trung bình tại 5 trong số 6 khu vực của WHO, số ca mắc trong 4 tuần qua đã tăng 80%, tức là gần gấp đôi, chủ yếu do biến chủng Delta có mức độ lây nhiễm cao”, ông cho biết.