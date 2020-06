Nguy cơ Trung Quốc lắp cáp ngầm ở Hoàng Sa

NATO cảnh báo sự trỗi dậy của Trung Quốc

Phát biểu tại một diễn đàn trực tuyến do Hội đồng Đại Tây Dương và Quỹ Marshall Đức tổ chức ngày 8.6, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cảnh báo sự trỗi dậy của Trung Quốc đang làm xoay chuyển nền tảng cán cân quyền lực toàn cầu, tăng nhiệt cuộc đua tranh ưu thế về kinh tế - công nghệ ... Theo tờ Financial Times, ông Stoltenberg khẳng định Trung Quốc không phải là kẻ thù của NATO nhưng những hành động của nước này đều đặt ra hệ lụy an ninh cho NATO. Ông Stoltenberg cho rằng NATO cần áp dụng cách tiếp cận rộng mở hơn về an ninh thay vì chỉ tập trung vào châu Âu và Bắc Mỹ. Ông nhấn mạnh NATO sắp tới sẽ hợp tác chặt chẽ hơn với các nước như Hàn Quốc, New Zealand, Nhật Bản, Úc... để bảo vệ thể chế toàn cầu và đặt quy chuẩn cho các lĩnh vực mới, cùng nhau đứng lên vì một thế giới được xây dựng trên nền tảng tự do và dân chủ, “không phải bằng sự bắt nạt và cưỡng ép”.