Nguy cơ từ việc nhiễm Covid-19 kéo dài

Với một số bệnh nhân Covid-19, các triệu chứng vẫn hiện diện nhiều tuần sau khi xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Tình trạng này được gọi là Covid-19 kéo dài và có thể đang ảnh hưởng đến hàng triệu người trên thế giới

Nghiên cứu công bố gần đây mang tên REACT-2, do Đại học Hoàng gia London (Anh) thực hiện, cho thấy hơn 2 triệu người ở Anh có thể đang mắc Covid-19 kéo dài. Hội thảo do Viện Y tế quốc gia Mỹ (NIH) tổ chức vào tháng 12.2020 cũng đưa ra con số 10 - 30% người mắc Covid-19 tại nước này có thể phải vật lộn với các triệu chứng lâu hơn người khác, theo The Washington Post.

Ở Anh, Covid-19 kéo dài được định nghĩa là tình trạng các triệu chứng duy trì trong hơn 12 tuần hoặc nhiều tháng sau khi phát bệnh và không thể giải thích bằng nguyên nhân khác.

Một nhà khoa học làm việc tại phòng thí nghiệm giải trình tự gen vi rút ở Anh Reuters

Theo Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS), các triệu chứng gồm mệt mỏi, khó thở, tim đập nhanh, đau ngực, trí nhớ kém, khó tập trung và đau khớp.

Tuy vậy, nghiên cứu gần đây của Đại học London xác định được đến 200 triệu chứng ảnh hưởng 10 hệ thống cơ quan của những người bị Covid-19 kéo dài. Chúng bao gồm ảo giác, mất ngủ, thay đổi thính giác và thị lực, các vấn đề về dạ dày, ruột, bàng quang, kinh nguyệt và da.

Với những triệu chứng trên, cuộc sống của người mắc Covid-19 kéo dài bị ảnh hưởng rất nặng nề. Khoảng 22% người tham gia khảo sát của Đại học London cho biết họ không thể làm việc (do bị sa thải, nghỉ ốm hoặc bỏ việc) vì Covid-19 kéo dài. 45% người trong nghiên cứu phải giảm bớt lịch trình làm việc.

Khả năng lao động bị ảnh hưởng có thể để lại hậu quả kinh tế nghiêm trọng với cả bệnh nhân, gia đình và xã hội. Ngoài ra, một số người thậm chí không thể làm các việc thường ngày như tắm hay mua sắm, theo BBC.

Theo REACT-2, phụ nữ, người hút thuốc lá, người thừa cân, béo phì, sống ở khu vực thiếu thốn và từng nhập viện có nguy cơ cao bị Covid-19 kéo dài. Bên cạnh đó, cứ tăng thêm 10 tuổi, nguy cơ cũng tăng 3,5%. Tuy vậy, điều này không có nghĩa là người trẻ có thể thoát khỏi Covid-19 kéo dài. Tạp chí Nature dẫn lại một nghiên cứu ở Nga cho thấy 1/4 trẻ em xuất viện sau khi mắc Covid-19 vẫn có các triệu chứng 5 tháng sau đó.

Một bệnh nhân Covid-19 trong ICU ở Indonesia Reuters

Đến nay, các chuyên gia vẫn chưa tìm được nguyên nhân gây ra Covid-19 kéo dài. Giả thuyết đầu tiên là vi rút khiến hệ thống miễn dịch hoạt động quá mức, khiến cơ thể quay ngược lại tấn công tế bào của chính mình. Điều này có thể xảy ra ở những người có phản ứng miễn dịch mạnh. Một giả thuyết khác là vi rút SARS-CoV-2 không được loại bỏ hoàn toàn khỏi cơ thể, dẫn đến phản ứng viêm mãn tính.

Giới khoa học cũng chưa tìm ra cách chữa trị tình trạng này. Tuy nhiên, BBC đưa tin gần 50% bệnh nhân cho biết các triệu chứng của họ cải thiện sau khi tiêm vắc xin Covid-19. Tác dụng của vắc xin với Covid-19 kéo dài cần được nghiên cứu thêm. Song, rõ ràng chủng ngừa có thể giúp tránh mắc Covid-19 ngay từ đầu.

Nhận thấy tác động từ Covid-19 kéo dài, các chính phủ đang tăng cường chi tiền để giải quyết vấn đề này. Reuters ngày 18.7 đưa tin Anh sẽ chi 27,54 triệu USD để hỗ trợ 15 nghiên cứu mới về điều trị và chẩn đoán Covid-19 kéo dài. NIH của Mỹ vào đầu năm nay cũng công bố sáng kiến nghiên cứu Covid-19 kéo dài với nguồn tài trợ 1,15 tỉ USD.