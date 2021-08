Nguy cơ xung đột tiềm tàng tại vùng Vịnh

Tàu Mercer Street của Nhật Bản do một công ty Israel vận hành, nghi bị tấn công từ máy bay không người lái (UAV) khiến 2 thủy thủ người Anh và Romania thiệt mạng. Bộ trưởng Quốc phòng Benny Gantz của Israel cáo buộc 2 chỉ huy cấp cao thuộc Vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đứng sau vụ tấn công.

Hôm 3.8, tàu vận tải Asphalt Princess treo cờ Panama cũng gặp một sự cố tại vùng biển ngoài khơi Oman. Các công ty an ninh hàng hải cho biết con tàu bị một nhóm vũ trang nghi do Iran hậu thuẫn kiểm soát và ép di chuyển về Iran. Theo truyền thông Anh, thủy thủ đoàn đã ngắt hết động cơ. Các tàu của Mỹ, Oman sau đó được cho là có mặt và truy đuổi nhóm trên và con tàu được an toàn.

