Nhà khoa học Mỹ cảnh báo virus Corona có thể lây khi 'nói chuyện' bình thường

Trong khi đó, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence cho hay giới chức sẽ đưa ra khuyến cáo về việc đeo khẩu trang trong vài ngày tới và nhiều địa phương đã thực hiện việc này. Thị trưởng thành phố New York đã đề nghị mỗi người trong thành phố đeo khẩu trang khi ra ngoài.

WHO mới đây cho hay ủng hộ chủ trương của chính quyền các nước là khuyến khích hoặc yêu cầu công dân đeo khẩu trang để phòng ngừa dịch Covid -19, cho thấy đã có sự thay đổi so với những khuyến nghị ban đầu của tổ chức này, theo tờ South China Morning Post. WHO cho biết thêm khẩu trang phẫu thuật nên dành cho nhân viên y tế còn dân thường nên dùng khẩu trang vải.