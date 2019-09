Nhà thơ gốc Việt nhận giải thưởng 'thiên tài'

Vuong từng đưa câu chuyện về cuộc đời của mình và mẹ anh vào tuyển tập thơ năm 2016 Night Sky with Exit Wounds (đã được xuất bản tại Việt Nam với tựa Trời đêm những vết thương xuyên thấu) và cuốn tiểu thuyết đầu tay On Earth We’re Briefly Gorgeous, được xuất bản vào tháng 6.2019. Các tác phẩm của Vuong cũng đã được dịch sang nhiều thứ tiếng.

Hồi tháng 9.2017, Night Sky with Exit Wounds đã mang về cho Vuong giải thưởng Forward Prizes trị giá 5.000 bảng Anh cho hạng mục tuyển tập thơ đầu tay hay nhất. Vuong từng nhận giải Whiting Award 50.000 USD vào năm 2016 cùng nhiều giải thưởng khác, theo tạp chí The New Yorker.