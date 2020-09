Nhân tố ngoại trong cuộc bầu cử Mỹ

Phát biểu tại cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm qua, Cố vấn an ninh quốc gia Mỹ Robert O'Brien cảnh báo Trung Quốc “tích cực nhất” trong số những quốc gia cố can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Mỹ ngày 3.11 tới, theo Reuters. Ông O'Brien còn nói rằng Trung Quốc có chương trình tác động tới chính trị Mỹ lớn nhất, kế đến là Iran và Nga. Cố vấn O'Brien không cung cấp chi tiết về nguy cơ Trung Quốc can thiệp bầu cử, nhưng cho hay những động thái ồ ạt của Bắc Kinh cùng với các hoạt động mạng là điều bất thường mà Mỹ đang đối mặt. Ông còn gọi mức độ hoạt động của Trung Quốc là “liên tục”. Hồi tháng trước, O'Brien nói rằng Mỹ phát hiện tin tặc Trung Quốc nhắm vào cơ sở bầu cử Mỹ.