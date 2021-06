Nhật Bản sẽ hỗ trợ để tất cả người dân Việt Nam tiêm vắc xin Covid-19

Chủ tịch Hạ viện Nhật Bản Oshima Tadamori cũng gửi lời cảm ơn Việt Nam đã gửi tặng khẩu trang y tế vào năm ngoái khi Nhật Bản gặp rất nhiều khó khăn và thiếu thốn về vật tư y tế trước dịch bệnh Covid-19 , đồng thời thông báo dự kiến đến tháng 11 tới, tất cả người dân Nhật Bản sẽ được tiêm vắc xin ngừa Covid-19 . Ông Oshima Tadamori khẳng định Nhật Bản sẽ hợp tác chặt chẽ với các cơ chế, các tổ chức quốc tế như WHO , Liên Hiệp Quốc, các nước G7… để hỗ trợ vắc xin cho tất cả các nước trên thế giới . Đối với Việt Nam, Nhật Bản sẽ tiếp tục hỗ trợ để đảm bảo tất cả người dân được tiêm vắc xin Covid -19, làm cơ sở để phục hồi và phát triển kinh tế bền vững. Ông cũng cảm ơn Việt Nam luôn giúp đỡ các doanh nghiệp Nhật Bản đang đầu tư tại Việt Nam.

Về các vấn đề quốc tế, hai bên bày tỏ coi trọng vai trò trung tâm của ASEAN trong việc giải quyết các vấn đề khu vực và quốc tế. Hai nhà lãnh đạo cùng khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn, tự do hàng hải, hàng không trên Biển Đông, thượng tôn pháp luật, giải quyết hòa bình các tranh chấp theo luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về luật Biển (UNCLOS 1982).