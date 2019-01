Nhiều vùng của Mỹ lạnh hơn Nam cực

Theo AFP, nhiệt độ đo được trong ngày 30.1 dao động từ -23oC đến -40oC. Đặc biệt, do ảnh hưởng của gió, một số địa điểm ở bang Minnesota sẽ lạnh đến -53oC trong khi nhiệt độ tại thành phố Chicago có thể xuống đến -75oC, tất cả đều thấp hơn nhiệt độ trung bình của Nam cực.

Đến nay, đã có ít nhất 4 người thiệt mạng do tai nạn liên quan đến thời tiết trong khi chính quyền các bang Illinois, Michigan và Wisconsin đã áp dụng các biện pháp khẩn cấp nhằm chống chọi với đợt rét kinh hoàng.

Nhiều công ty, trường học, cơ quan nhà nước đã thông báo đóng cửa trong khi hàng ngàn chuyến bay trong vùng bị hủy. Giới chức khuyến cáo người dân tránh ra khỏi nhà và cảnh báo có thể bị bỏng lạnh chỉ trong vài phút đứng ngoài trời.