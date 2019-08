Nhìn thẳng diễn biến phức tạp trên Biển Đông

Philippines phản đối tàu cá Trung Quốc

Theo The Philippine Star, Ngoại trưởng Philippines Teodoro Locsin Jr. xác nhận Manila đã chính thức phản đối Trung Quốc về việc điều hơn 100 tàu cá đến khu vực quanh đảo Thị Tứ, thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam ở Biển Đông. “Biện pháp ngoại giao đã được tiến hành”, Ngoại trưởng Philippines viết trên Twitter, sau khi cố vấn an ninh quốc gia Hermogenes Esperon Jr. cho biết ông đã đề xuất biện pháp ngoại giao sau khi 113 tàu cá Trung Quốc bị phát hiện đang “vây kín” đảo Thị Tứ từ ngày 24 - 25.7. Đảo này nằm trong quần đảo Trường Sa thuộc chủ quyền Việt Nam nhưng đang do Philippines chiếm đóng. Ông Esperon cho biết số tàu cá Trung Quốc tăng lên 113 chiếc vào ngày 24.7, so với 61 chiếc vào ngày 8.2.