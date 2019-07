ASEAN ra tuyên bố chung về Biển Đông

Hội nghị Ngoại trưởng ASEAN lần thứ 52 (AMM 52) hôm qua diễn ra tại Thái Lan với một trong các vấn đề trọng tâm là tình hình Biển Đông . Theo bản tuyên bố chung sau hội nghị được đăng trên trang web của Ban Thư ký quốc gia về ASEAN của Thái Lan, ngoại trưởng các nước nhấn mạnh tầm quan trọng cũng như lợi ích của việc duy trì hòa bình, an ninh, ổn định, an toàn và tự do hàng hải, hàng không ở Biển Đông. “Chúng tôi đã thảo luận về tình hình (ở Biển Đông) và nhiều bộ trưởng bày tỏ quan ngại về các hành vi cải tạo, hoạt động và các sự cố nghiêm trọng trong khu vực đã làm xói mòn lòng tin, gia tăng căng thẳng và có thể ảnh hưởng đến hòa bình, an ninh và ổn định trong khu vực”, theo tuyên bố.