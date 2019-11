Nhóm tay súng Hồi giáo ở Dải Gaza tuyên bố chuẩn bị đáp trả Israel

“Những tội ác khủng bố này là sự gây hấn và là tuyên bố chiến tranh đối với người dân Palestine và kẻ thù phải chịu trách nhiệm”, PIJ nhấn mạnh trong thông cáo, sau khi Baha Abu al-Ata , chỉ huy cấp cao của nhóm thiệt mạng trong cuộc tấn công do quân đội Israel tiến hành ở Dải Gaza vào sáng sớm 12.11, theo tờ The Times of Israel.