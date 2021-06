Nhóm vũ trang thiểu số Myanmar bị nghi sát hại 25 công nhân xây dựng

Theo Reuters, truyền thông của chính quyền quân sự Myanmar ngày 14.6 cáo buộc một nhóm vũ trang thiểu số đã sát hại 25 công nhân xây dựng, sau khi bắt cóc 47 người vào tháng trước.

Nhóm vũ trang Tổ chức Phòng vệ quốc gia Karen (KNDO) chưa đưa ra bình luận về cáo buộc trên.

Xung đột đã bùng lên tại nhiều khu vực gần biên giới ở Myanmar, sau khi quân đội tiến hành chính biến để nắm quyền hôm 1.2.

Tờ The Global New Light of Myanmar và Đài Myawaddy đưa hình ảnh của 25 thi thể trong rừng và cho biết đây là những công nhân xây cầu tại bang Karen, gần biên giới Thái Lan.

Theo đó, họ nằm trong số những người bị bắt cóc tại công trường xây dựng vào ngày 31.5, trong đó có 10 trẻ em và 6 phụ nữ.

Có 7 thi thể được phát hiện hôm 11.6, trong đó có 1 thi thể bị bỏng và những thi thể khác bị trói tay ra sau lưng, tờ The Global New Light of Myanmar đưa tin và cho biết các quan chức tại công trường xây dựng đã kiểm tra những thi thể và báo tin cho người thân.

