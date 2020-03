Những kịch bản xấu về Covid-19 tại Mỹ

Giám đốc Viện Dị ứng và Bệnh truyền nhiễm quốc gia Mỹ Anthony Fauci cảnh báo số ca tử vong vì Covid-19 tại Mỹ có thể lên đến 100.000 - 200.000, nếu nước này không đẩy nhanh các biện pháp làm chậm dịch bệnh lây lan.

Nhiều bệnh viện hết giường trong 2 tuần tới

“Khi các mô hình được đưa ra, chúng thường sẽ vẽ nên kịch bản tồi tệ nhất và tốt đẹp nhất. Nhìn chung, tình hình thực tế nằm đâu đó ở giữa. Nhìn vào những gì đang diễn ra, tôi nghĩ số người chết có thể lên đến 100.000 - 200.000”, CNN hôm qua dẫn lời ông Fauci - cũng là thành viên chủ chốt trong nhóm chuyên trách ứng phó dịch Covid-19 của Nhà Trắng.

Nhận định trên được đưa ra giữa lúc Mỹ ghi nhận hơn 143.000 ca nhiễm Covid-19 và hơn 2.500 ca tử vong. Ông Fauci và các chuyên gia khác cho rằng dịch Covid-19 sẽ trở nên tồi tệ trước khi tốt dần lên. Việc số ca nhiễm liên tục tăng nhanh trong những ngày gần đây khiến nhiều bệnh viện tại Mỹ bị quá tải, thiếu vật tư y tế, đặc biệt là tại New York - bang có số ca nhiễm Covid-19 cao nhất nước.

CNN dẫn lời ông Bill de Blasio, Thị trưởng TP.New York, cho rằng thành phố chỉ còn đủ vật tư y tế để duy trì trong một tuần. Cũng theo CNN, nhiều bệnh viện trên toàn nước Mỹ dự kiến sẽ hết giường trong 2 tuần tới khi số ca nhiễm liên tục tăng.

Một nhân viên hỗ trợ về dịch bệnh Covid-19 tại Trung tâm dịch vụ khẩn cấp thuộc CDC ở TP.Atlanta (bang Georgia, Mỹ) Ảnh: Reuters

Kịch bản xấu nhất

Trong khi đó, tờ The New York Times dẫn một dự báo gần đây của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) cho thấy dịch Covid-19 có thể cướp đi sinh mạng của 1,7 triệu người ở nước này, nếu không có giải pháp làm chậm sự lây lan của dịch bệnh.

Tờ báo cho hay dự báo trên được nhà phân tích mô hình của CDC Matthew Biggerstaff đưa ra. Theo kịch bản xấu nhất này, ước tính sẽ có 160 - 214 triệu người Mỹ nhiễm bệnh và dịch có thể kéo dài hơn một năm. Có ít nhất từ 200.000 - 1,7 triệu người Mỹ sẽ tử vong vì Covid-19 . Ngoài ra, chuyên gia Biggerstaff dự đoán 2,4 - 21 triệu người Mỹ cần phải nhập viện, có thể khiến hệ thống y tế nước này “vỡ trận”.

Theo báo cáo thường niên 2020 của Hiệp hội Các bệnh viện Mỹ, hiện cả nước Mỹ chỉ có khoảng 925.000 giường bệnh. Chưa tới 100.000 giường trong số đó là dành cho những người bị bệnh nặng.

Ngoài dự báo của CDC, một báo cáo chung của Hiệp hội Đối ngoại Mỹ và tổ chức phi lợi nhuận y tế Resolve to Save Lives dự đoán rằng có tới khoảng 1,6 triệu người có thể tử vong vì Covid-19, theo tờ The Hill. Một kịch bản khác do tiến sĩ James Lawler, một nhà dịch tễ học tại Đại học Nebraska (Mỹ) dự báo 96 triệu người Mỹ sẽ nhiễm Covid-19 và 5 triệu trong số này sẽ cần phải nhập viện.

Theo tờ The New York Times, kịch bản của tiến sĩ Lawler cho thấy 480.000 người Mỹ sẽ tử vong vì Covid-19, nếu Mỹ không hành động nhanh chóng để ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Còn theo nghiên cứu của Đại học Imperial College London (Anh) đăng trên tờ The Atlantic, khoảng 2,2 triệu người Mỹ có thể tử vong vì Covid-19, nếu không có các nỗ lực dập dịch nghiêm túc.