Nỗ lực cuối cùng của Tổng thống Trump

Ông Biden chuẩn bị công bố nhân sự nội các Dù Tổng thống Trump chưa thừa nhận thất cử, ông Joe Biden đang xúc tiến việc thành lập nội các, và được cho sẽ công bố các vị trí then chốt đầu tiên vào ngày 24.11 (giờ Mỹ). Đó là thông tin do ông Ron Klain, người được chọn làm chánh văn phòng nội các vào thời điểm ông Biden nhậm chức tổng thống Mỹ, chia sẻ khi tham gia chương trình của Đài ABC hôm 22.11. Theo Reuters, vị trí ngoại trưởng sẽ thuộc về ông Antony Blinken, thứ trưởng ngoại giao từ năm 2015 - 2017. Bà Linda Thomas-Greenfield, cựu trợ lý ngoại trưởng, nhiều khả năng được chọn cho vị trí đại sứ Mỹ tại LHQ. Còn chiến lược gia kỳ cựu về chính sách ngoại giao Jake Sullivan sẽ là cố vấn an ninh quốc gia nhiệm kỳ kế tiếp. Hồi tuần trước, ông Biden cũng tiết lộ đã chọn được nhân sự cho chức bộ trưởng tài chính , và theo các nguồn thạo tin, cựu Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Janet Yellen đang là ứng viên sáng giá cho vị trí này. Về lễ nhậm chức dự kiến vào ngày 20.1.2021, ông Klain cho hay đội ngũ của ông Biden đã lên kế hoạch thu hẹp quy mô buổi lễ so với các sự kiện truyền thống trước đây, và có thể dựa trên các biện pháp cũng như mô hình đã được vận dụng khi tổ chức Đại hội toàn quốc của đảng Dân chủ vừa qua. “Chắc chắn phải có sự điều chỉnh. Chúng tôi bắt đầu tham vấn giới lãnh đạo lưỡng viện quốc hội Mỹ về vấn đề này”, ông Klain cho biết, nhằm tránh nguy cơ lễ nhậm chức có thể biến thành một sự kiện “siêu lây lan” Covid-19 H.G