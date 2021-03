Nước Anh 'hướng về khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương'

Chiều 17.3, Đại sứ quán Anh tại Hà Nội gửi thông tin về "Báo cáo tổng thể về chính sách quốc phòng, an ninh, phát triển và đối ngoại của Vương quốc Anh" vừa được Thủ tướng Boris Johnson công bố hôm 16.3.

Được xây dựng từ năm ngoái, đây là "văn bản toàn diện và rõ ràng nhất về chính sách đối ngoại và an ninh quốc gia được Chính phủ Anh công bố trong nhiều thập kỷ qua", theo Đại sứ quán Anh.

Tài liệu dài hơn 100 trang, bao gồm các vấn đề an ninh quốc gia, chính sách đối ngoại và chính sách kinh tế toàn cầu của Anh; đồng thời đề ra tầm nhìn cho năm 2030.

Đây là một năm quan trọng đối với vai trò lãnh đạo của Anh trên các diễn đàn quốc tế, khi Anh là Chủ tịch của G7 và chuẩn bị tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Liên Hiệp Quốc về Biến đổi khí hậu (COP26).

Phát biểu về bản báo cáo, Thủ tướng Anh Boris Johnson nói: "Chúng tôi sẽ đóng một vai trò tích cực hơn trong việc duy trì trật tự quốc tế, trong đó các xã hội và nền kinh tế mở tiếp tục phát triển mạnh mẽ và lợi ích của sự phát triển được chia sẻ thông qua thương mại tự do và tăng trưởng toàn cầu. Anh mong muốn đề cao quyền tự do phát biểu, suy nghĩ, lựa chọn và đổi mới . Vương quốc Anh tin rằng nền dân chủ và thị trường tự do vẫn là mô hình tốt nhất cho sự tiến bộ kinh tế và xã hội của nhân loại".