Liên minh Mỹ - Nhật vạch 'chiến tuyến' với Trung Quốc

NATO kêu gọi đối phó Trung Quốc London muốn đương đầu với Bắc Kinh Tờ South China Morning Post hôm qua dẫn lời Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg kêu gọi Mỹ và Liên minh Châu Âu (EU) cải thiện mối quan hệ để đối phó sự trỗi dậy có tính gây hấn và đe dọa ngày càng tăng từ Trung Quốc. Do đó, ông kêu gọi NATO hợp tác với các đối tác châu Á - Thái Bình Dương để ngăn chặn Trung Quốc “bắt nạt các nước khắp thế giới ”. Ngoại trưởng Anh Dominic Raab hôm qua cho hay Anh buộc phải có cách tiếp cận riêng đối với Trung Quốc để duy trì các giá trị cốt lõi của mình, theo Reuters. Cùng ngày, Anh công bố tài liệu về chính sách ngoại giao và quốc phòng ưu tiên thời hậu Brexit, theo đó mở rộng ảnh hưởng của Anh tại Indo-Pacific và cũng vì thế đặt nước này vào tình thế đối đầu Trung Quốc tại khu vực. Anh xem đây là cách hồi sinh một trật tự quốc tế tuân thủ luật lệ, dựa trên nền tảng hợp tác và thương mại tự do tại trung tâm địa chính trị của thế giới. Khánh An - H.G