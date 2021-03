Kế hoạch hành động của 'Bộ tứ kim cương' trước Trung Quốc

Bước đột phá lớn Tuyên bố chung của “bộ tứ” là một bước đột phá. Cuối năm 2020, ngoại trưởng của 4 nước thuộc nhóm này đã nhóm họp ở Tokyo (Nhật) nhưng lại không đưa ra tuyên bố chung. Tuyên bố chung được đưa ra lần này đã nhấn mạnh việc cung cấp hàng hóa công cho khu vực Indo-Pacific, khẳng định vị trí trung tâm của ASEAN, các giá trị phổ quát, Công ước LHQ về luật Biển (UNCLOS) 1982, sự tự do và rộng mở, cùng tạo nên thế kỷ mới cho Indo-Pacific… Việc chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden chuyển hướng, không còn tập trung vào cách tiếp cận cũ là an ninh và ý thức hệ, đã nhận được sự ủng hộ của các thành viên còn lại trong “bộ tứ”. Điều này thể hiện bằng việc nhóm đã đưa ra tuyên bố chung. Nếu các thành viên của “bộ tứ” tiếp tục cung cấp hàng hóa công như vắc xin, cơ sở hạ tầng, mạng lưới kết nối… thì nhóm này sẽ nhận được sự ủng hộ của các nước trong khu vực Nam Á và Đông Nam Á. Sắp tới, hành vi của Trung Quốc sẽ tác động đến sự đồng thuận và định hướng của “bộ tứ”. Nếu Bắc Kinh tiếp tục các hành vi gây quan ngại thì các thành viên của “bộ tứ” sẽ mở rộng phạm vi liên kết hơn nữa. Còn nếu như Bắc Kinh hạn chế các hành vi gây quan ngại, thì 4 nước trên sẽ chỉ tập trung vào việc cung cấp hàng hóa công. PGS Stephen Robert Nagy

(Đại học Cơ Đốc giáo quốc tế - Nhật Bản; học giả tại Quỹ châu Á - Thái Bình Dương ở Canada) Quyết tâm của “bộ tứ” Hội nghị thượng đỉnh lần này cho thấy sự quyết tâm của “bộ tứ” ngay cả khi có sự thay đổi lãnh đạo ở Mỹ và Nhật. Dù có một số nghi ngại về cam kết của chính quyền Tổng thống Biden đối với “bộ tứ”, thì hội nghị đã giúp trấn an các nghi ngại như vậy và cho thấy Washington đang sẵn sàng đóng góp vào sự phát triển chung của nhóm. Về phía Ấn Độ, dù căng thẳng quân sự ở khu vực biên giới với Trung Quốc đã giảm nhiệt đáng kể, thì hội nghị cho thấy New Delhi đã nhận thức căng thẳng với Bắc Kinh là không thể thay đổi. Ấn Độ đang cố gắng hợp tác với các đối tác cùng chí hướng để xây dựng một Indo-Pacific an toàn, an ninh và tuân thủ luật lệ quốc tế. TS Rajeswari Pillai Rajagopalan

(chuyên gia tại Quỹ nghiên cứu quan sát ở Ấn Độ) Nâng cao mức độ hợp tác Hội nghị thượng đỉnh đã nâng cao mức độ hợp tác sau các cuộc họp cấp ngoại trưởng của 4 nước diễn ra hồi cuối năm 2020 và tháng 2 vừa qua. Hội nghị đã giúp tìm kiếm những tầm nhìn chung trong bối cảnh các thành viên vẫn còn chưa thống nhất về mối đe dọa do Bắc Kinh tác động đến từng thành viên, cũng như quan điểm về lợi ích của từng thành viên. Qua đó, nhóm có thể hướng đến một nền tảng “phòng thủ” chung trước các đòn bẩy kinh tế từ Trung Quốc. Hội nghị cũng là cơ hội để Nhật Bản có được tầm nhìn và vị thế tốt hơn về “chính trị vắc xin”, đóng vai trò lớn hơn trong chiến lược viện trợ vắc xin mà không phải sản xuất vắc xin riêng. Như thế, Tokyo vẫn có thể đối phó lại chính sách “ngoại giao vắc xin” mà Bắc Kinh đang thực hiện khi cung cấp vắc xin cho một số nước Đông Nam Á, châu Phi, Mỹ Latin... Đối với Thủ tướng Suga, hội nghị lần này cũng có ý nghĩa quan trọng khi đây là hội nghị thượng đỉnh lớn đầu tiên mà ông tham dự kể từ khi nhậm chức Thủ tướng Nhật. GS Yoichiro Sato

(chuyên về quan hệ quốc tế, Đại học Ritsumeikan Asia Pacific, Nhật Bản) Gắn kết ở mức độ cao “Bộ tứ” đang gắn kết với nhau ở mức độ mà có lẽ chỉ vài năm trước đây khó ai có thể tưởng tượng. Và có lẽ, động lực tạo nên sự gắn kết này đến từ các hành vi của Trung Quốc. Thời gian qua, Trung Quốc đã tìm cách kiểm soát từ vùng biên giới với Ấn Độ cho đến Biển Đông, cũng như các hành động đáng ngờ xung quanh nguồn gốc của SARS-CoV-2 gây đại dịch Covid-19, hay cách thức “ngoại giao Sói Lang”. Qua hội nghị thượng đỉnh lần này, Ấn Độ cũng đóng vai trò lớn hơn trong việc đẩy mạnh sản xuất vắc xin ngừa Covid-19 để hỗ trợ các nước. GS John Blaxland

