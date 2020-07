Nước sông Dương Tử vượt mức cảnh báo, 12 thành phố ứng phó lũ khẩn cấp

Tân Hoa xã tối 25.7 dẫn lời giới chức kiểm soát lũ tỉnh An Huy cho hay dòng chảy chính của sông Dương Tử và sông Hoài ở An Huy đã vượt mức cảnh báo . Giới chức dự báo những khu vực phía nam sông Hoài sẽ hứng mưa to trước ngày 27.7.