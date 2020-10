Ông Biden chúc đối thủ Trump nhanh hồi phục sau khi mắc Covid-19

Theo thông tin từ The New York Times, Chủ tịch Ủy ban toàn quốc của đảng Cộng hòa Ronna McDaniel cũng vừa nhận kết quả dương tính với Covid-19. Thông tin này làm dấy lên lo ngại sẽ còn những người thân cận khác bên phía đảng Cộng hòa có thể nhiễm bệnh do có tiếp xúc gần với bệnh nhân.